Equipamentos de até R$ 700 mil, insumos e pesquisas com plantas e animais que exigiram alto investimento financeiro e meses de dedicação estão entre as perdas provocadas pela falta de energia elétrica que atingiu o Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) entre segunda (12) e terça-feira (13). Os diretores das faculdades que integram a unidade ainda estão tentando contabilizar os impactos de cada setor, mas estima-se que o prejuízo já esteja na casa dos milhões de reais.