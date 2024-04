Passados 50 dias desde o apagão que gerou perdas estimadas por diretores em milhões de reais em pesquisas e equipamentos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a instituição ainda carece de um levantamento sobre o caso. Apesar de uma comissão ter sido criada já na época para averiguar os motivos que levaram à interrupção da energia no Campus do Vale e quantificar os danos, nenhum relatório foi divulgado até então.