O abastecimento de energia elétrica no Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) segue instável. Após nova falha no fornecimento de energia elétrica, registrada na tarde de quarta-feira (14), a CEEE Equatorial garante que “a rede que hoje atende a UFRGS tem capacidade plena de atendimento das necessidades da universidade”.