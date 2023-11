Com ausência de 2.910 candidatos dos 22.138 inscritos, o Vestibular de 2024 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) registrou o menor índice de abstenção dos últimos concursos, com 13,14%. Número é 4,76 menor do que em 2023. Já em 2022 a porcentagem foi de 17,85%.