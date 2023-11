A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou o gabarito das provas do primeiro dia de vestibular. Neste sábado (25), os candidatos responderam questões de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa e Matemática. Eles também realizaram a Redação, que teve o seguinte tema: "Que História pode e deve ser ensinada?".