Aplicada neste sábado (25), a prova de Redação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) trouxe como tema o questionamento: “Que História pode e deve ser ensinada?”. A proposta tinha como base o texto “Deixem a História em paz”, do professor titular de História da Unicamp Jaime Pinsky. Para professores de redação ouvidos por GZH, o tema é familiar aos alunos e, ao mesmo tempo, valoriza as vozes dos candidatos.