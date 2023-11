O concurso vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) será realizado neste final de semana, sábado (25) e domingo (26), nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí. São 22.138 inscritos para 4.023 vagas em 97 opções de graduação. O curso mais concorrido é Medicina, com 70,29 candidatos por vaga.