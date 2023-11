Os candidatos que disputam o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tiveram de escrever, neste sábado (25), sobre História. A partir do texto “Deixem a História em paz”, do professor titular de História da Unicamp Jaime Pinsky, a prova de Redação trouxe como tema o questionamento: “Que História pode e deve ser ensinada?”.