Fluminense e Fortaleza empatam no Maracanã; veja como resultado impacta Grêmio e Inter

A noite desta sexta-feira (22) no Maracanã foi de tensão. Pressionado, mas incentivado pela sua torcida, o Fluminense, precisando da vitória, abriu o placar diante do Fortaleza logo no início da partida. No entanto, tomou a virada ainda no primeiro tempo. O empate só veio no final do jogo, aos 40 minutos. Com o 2 a 2 no placar, ambos desperdiçaram suas chances: os cariocas não conseguiram aumentar a distância para o Z-4 e os cearenses não se aproximarem dos líderes.