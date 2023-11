Neste final de semana, foram aplicadas as provas para o concurso vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para ingresso em 2024. No sábado (25), primeiro dia do exame, 2.548 candidatos não compareceram. Segundo informações da Comissão Permanente de Seleção (Coperse), a abstenção de sábado foi de 11,51%, índice inferior ao registrado no primeiro dia do vestibular anterior, de 16,75%.