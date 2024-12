Gabarito do segundo dia do vestibular da UFRGS é divulgado; confira as respostas

Listão dos aprovados será divulgado até o dia 16 de dezembro. Camila Hermes / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta segunda-feira (2), o gabarito oficial do segundo dia do vestibular. O documento reúne as respostas das questões presentes nas provas de Biologia, Física, Língua Estrangeira e Química, aplicadas no domingo (1º).

A UFRGS registrou a inscrição de 21.684 candidatos, que concorrem a 4.023 vagas em cursos de graduação da instituição. O "listão" com os aprovados desta edição será divulgado até o dia 16 de dezembro, no site da universidade.

Até as 12h de terça-feira (3), os candidatos poderão apresentar recursos referentes às questões das provas aplicados no segundo dia do vestibular. A ação deve ser formalizada no site.

O gabarito do primeiro dia, com questões das provas de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática foi divulgado no final de semana.

Confira o gabarito

Inglês

01 B

02 D

03 E

04 A

05 A

06 C

07 D

08 E

09 B

10 D

11 E

12 C

13 B

14 C

15 D

Espanhol

01 C

02 B

03 D

04 E

05 B

06 A

07 C

08 D

09 E

10 C

11 A

12 E

13 B

14 D

15 A

Italiano

01 C

02 B

03 D

04 E

05 A

06 A

07 D

08 D

09 B

10 A

11 E

12 B

13 C

14 D

15 C

Francês

01 D

02 D

03 C

04 A

05 E

06 B

07 E

08 D

09 C

10 C

11 A

12 D

13 E

14 B

15 E

Alemão

01 D

02 E

03 A

04 C

05 B

06 B

07 E

08 D

09 B

10 E

11 C

12 C

13 E

14 A

15 E

Física

16 A

17 B

18 C

19 D

20 B

21 D

22 A

23 E

24 D

25 C

26 E

27 A

28 C

29 B

30 D

Química

31 D

32 C

33 E

34 B

35 C

36 E

37 B

38 A

39 D

40 E

41 D

42 C

43 A

44 B

45 A

Biologia