Baseado no livro que virou notícia nacional por ter sido censurado em uma escola do Rio Grande do Sul, o espetáculo O Avesso da Pele estreou em Porto Alegre na noite desta quarta-feira (20) diante de uma plateia que lotou o Salão de Atos da PUCRS. A peça costura temas duros, como racismo e violência policial, com amor, identidade negra e cultura periférica.