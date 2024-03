Inspirado no premiado romance de Jeferson Tenório, o espetáculo O Avesso da Pele será apresentado pela primeira vez em Porto Alegre desta quarta (20) a sexta-feira (22), às 20h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681), com ingressos esgotados. A montagem integra a programação da segunda etapa do 30º Porto Alegre em Cena. Na estreia, a apresentação será seguida de um debate entre o escritor, a diretora da peça, Beatriz Barros, e os atores Alexandre Ammano, Bruno Rocha, Marcos Oli e Victor Salomão, integrantes do Coletivo Ocutá. A mediação será de Thiago Pirajira.