Em vez de um protesto com cartazes e palavras de ordem, defensores do livro O Avesso da Pele se reuniram na Livraria Clareira, no Bom Fim, em Porto Alegre, para recitarem em voz alta, trecho por trecho, o romance que foi recolhido de uma biblioteca de escola em Santa Cruz do Sul e posteriormente censurado em outros lugares do Brasil. A leitura coletiva iniciou às 18h desta sexta-feira (8) e só terminou quando as 192 páginas chegaram ao fim.