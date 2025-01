Escritora Marina Colasanti morre aos 87 anos

O primeiro livro dela foi publicado em 1968. Ao longo de sua trajetória, Marina lançou mais de 50 títulos no Brasil e no Exterior, abrangendo poesia, contos, crônicas, literatura infantil e juvenil, além de ensaios sobre literatura, questões femininas, arte, problemas sociais e amor. A paixão pela literatura também permitiu que ela explorasse o talento como artista plástica , ilustrando as próprias obras, que têm sido objeto de inúmeras teses acadêmicas.

Carreira no jornalismo

Em 1962, Marina iniciou a carreira no Jornal do Brasil, onde atuou como redatora, cronista, colunista, ilustradora e subeditora. Foi editora do Caderno Infantil e colaborou com o Suplemento do Livro, escrevendo diversas resenhas. Também foi editora da seção Segundo Tempo, do Jornal dos Sports, e permaneceu no Jornal do Brasil até 1973.