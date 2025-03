O que estou lendo: "A Bolsa Amarela", de Lygia Bojunga

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga, conta a história de Raquel, uma menina filha de uma família da classe trabalhadora que nasceu "fora de hora" : os irmãos já estavam criados, a mãe já não tinha mais energia para criar filhos e o dinheiro já era escasso. Essa condição coloca Raquel em uma posição distante do restante dos membros da família, fazendo com que ela apele para amigos e escritas imaginárias para passar o tempo.

Logo no início da história, somos apresentados para as três grandes vontades de Raquel: ser gente grande, porque ninguém leva a sério o que as crianças falam; ser menino, para poder fazer todas as coisas que dizem que não é coisa de menina, como jogar bola, virar chefe de família e soltar pipa; e ser escritora, pois Raquel gosta de expressar a sua criatividade através da escrita.