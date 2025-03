O que estou lendo: "Voladoras", de Mónica Ojeda

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

A descoberta da literatura da escritora Mónica Ojeda, 36 anos, natural de Guayaquil, no Equador, mas que reside em Madri, na Espanha, provocou um terremoto interno.

Voladoras, lançado no Brasil em 2023, é um livro de contos que articula medo, desejo e violência, um alimentando o outro.

A história que dá título ao livro é baseada em uma lenda do país andino: fala de mulheres que à noite ganham o poder de sair voando "de braços abertos e as axilas jorrando mel".

As voladoras, representadas como belas mulheres de cabelos longos, apavoram os homens, mas não fazem mal nenhum se deixadas em paz.

A geografia do Equador, com suas florestas, seus vulcões (o país tem mais de 20 em atividade), e a violência urbana determinam, muitas vezes, o desenrolar da trama, tal como numa obra naturalista.

A realidade opressora que esmaga as mulheres, sobretudo na América Latina, é escancarada no livro, como no trecho do conto Sangue Coagulado, em que uma jovem aprende que "os homens ofegam, arf, arf, arf", e "as meninas choram, ai, ai, ai". Acontece quando ela recebe para beber "algo amargo" que a faz dormir nos arbustos e acordar "em casa cansada e com dor entre as pernas".

Ojeda tem consciência de que para expor e eliminar essas chagas sociais históricas — estupro, abuso, violência física e emocional — não pode ser com uma literatura mansa, mas, sim, com um discurso capaz de desestabilizar, tal como as voladoras.

A escritora pertence a uma nova geração da literatura latino-americana, dominada pelas mulheres. Estão neste grupo as argentinas Mariana Enríquez, Camila Sosa Villada e a também equatoriana María Fernanda Ampuero, entre outras. Todas se utilizam do fantástico, do insólito para descrever as violências que marcam a história do continente.

Além de Voladoras, a escritora tem outros dois livros publicados no Brasil: o romance Mandíbula (Autêntica) e o volume de poemas História do Leite (Jabuticaba).

Capa do livro "Voladoras", de Mónica Ojeda. Reprodução / Divulgação

"Voladoras", de Mónica Ojeda