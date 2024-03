Quando não há pacientes para atender, a psicóloga Paula Caroline da Silva, 29 anos, caminha 200 metros do consultório na Rua Andrade Neves até a Riachuelo, no Centro Histórico de Porto Alegre. Usa os 60 minutos do intervalo para percorrer as estantes da Biblioteca Pública do Estado e deixar os olhos vagarem entre 20 mil títulos disponíveis para empréstimo. Leitora voraz, com óculos de lentes grossas por causa do alto grau de miopia, raramente compra obras em livrarias ou na internet. Preza pelas páginas amareladas, marcadas por outras mãos, às vezes rasgadas e rabiscadas com recados e confissões de quem se debruçou sobre aquela história antes dela.