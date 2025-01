O que estou lendo: "O Presidente e o Sapo", de Carolina de Robertis

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

O título O Presidente e o Sapo dá um ar praticamente infantil à obra. Soa como se fosse uma fábula de Esopo. A capa quase psicodélica, com um desenho colorido do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, reforça a primeira impressão. Mas basta iniciar a leitura para perceber a profundidade do tema abordado, que terminou por me arrastar a um calabouço na Montevidéu dos anos 1970.

O livro é sobre uma jornalista europeia que viaja ao pequeno país da América do Sul para contar a trajetória do político que ousou viver uma vida sem luxos, mesmo estando no poder. Os capítulos se intercalam entre o decorrer de uma entrevista e as memórias íntimas que são escondidas da repórter - mas apresentadas ao leitor quase que em tom de segredo.

Dessa forma, em 10 páginas você se depara com a angústia da entrevistadora em retirar uma declaração forte ou simplesmente ouvir uma boa história de um entrevistador que filosofa monossilabicamente. Já nas 10 páginas seguintes você está dentro da cabeça do ex-guerrilheiro que ficou trancafiado em uma prisão de forma solitária por 13 anos. E quando uma trama lhe captura, você é devolvido para a continuidade do cenário anterior e fica ansioso pelo desfecho do que acabou de ler.

Além disso, o enredo me fascinou pelo aspecto profissional e pessoal. Como jornalista, me identifiquei com a batalha travada pela repórter, estando a um triz de pescar talvez o maior segredo da vida daquele importante político. Igualmente me transportei para o drama pessoal vivido pelo homem que foi capaz de (ou obrigado a) criar uma realidade paralela para suportar uma década de tortura e confinamento.

Capa de "O Presidente e o Sapo", de Carolina de Robertis. Reprodução / Divulgação

O presidente e o sapo