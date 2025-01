O que estou lendo: "A História Secreta de Twin Peaks", de Mark Frost

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

"Quem matou Laura Palmer" todo mundo já descobriu no final da primeira temporada de Twin Peaks, mas quem não ficou satisfeito com as duas temporadas originais — e outra 26 anos depois — tem mais uma chance de matar a saudade. Duas, na verdade.

Isso porque um dos criadores da série, Mark Frost, parceiro do diretor David Lynch — falecido em 16 de janeiro —, assina o livro A História Secreta de Twin Peaks (2017).

Depois de adaptarem para a TV o formato literário que fez tanto sucesso com títulos de autores como Agatha Christie, Frost faz o caminho inverso e traz o universo da narrativa seriada para um romance de ficção. Uma leitura leve, daquelas que passam rápido, e cheia de curiosidades que fazem a gente querer mais.

Em meio à investigação de um estranho assassinato, o agente Gordon Cole — vivido pelo próprio Lynch na série —, confia à agente Tamara Preston a tarefa de investigar um misterioso dossiê encontrado dentro de um cofre de metal. Ele é composto por documentos, cartas e relatórios relacionados aos moradores da pequena cidade no Estado de Washington. Uma das principais tarefas da agente T.P., como passa a assinar, é descobrir quem é o (a) responsável por compilar aquele volume, que assina sob o pseudônimo "Arquivista".

Ao longo do livro, vamos descobrindo histórias inéditas sobre os personagens presentes nas três temporadas de Twin Peaks, desde Andrew Packard, dono da madeireira da cidade, passando pela esposa dele, Josie, e até mesmo pelos queridos Big Ed e Norma. Enquanto a agente do FBI vai analisando o material e escrevendo as observações dela, o leitor vai ganhando pistas sobre quem pode ser o (a) Arquivista. No melhor estilo Forrest Gump (filme de 1994), Frost ainda vai relacionando fatos históricos dos Estados Unidos com as trajetórias dos nascidos na notória Twin Peaks.

Para completar, foi lançado no mesmo ano o livro Twin Peaks: The Final Dossier (O Dossiê Final, em tradução livre), ainda sem publicação no Brasil, mas disponível para compra online na versão original em inglês. O livro se aprofunda um pouco mais em personagens secundários à trama da série.

"A História Secreta de Twin Peaks", de Mark Frost. Companhia das Letras / Divulgação

"A História Secreta de Twin Peaks", de Mark Frost