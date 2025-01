A história do livro

Acabei de ler um livro que vai para a minha modesta galeria de grandes obras. Não é um romance fantástico como Cem Anos de Solidão, história que estou revendo na série da Netflix com novo encanto, mas também com certo temor de que as imagens em movimento substituam na minha memória o registro gravado pela imaginação na primeira leitura do texto de Gabriel García Márquez. Tampouco contém o realismo mágico de A Casa dos Espíritos, da minha autora sul-americana preferida, a chilena Isabel Allende. Mas vou colocá-lo na prateleira mais alta do meu time de escritores, para usar uma expressão que virou lugar-comum nas análises de futebol.