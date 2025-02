Os momentos em que sinto falta de um explicador

Já ouvi trocentas vezes a frase “passou um filme na minha cabeça” e nunca entendi bem porque algumas pessoas apelam para esse lugar-comum quando não conseguem expressar suas emoções com objetividade. Um filme? Pode ser um filme de terror. Pode ser uma comédia. Pode ser uma chanchada, uma ficção científica, um enredo apocalíptico. Sempre fico curioso para saber qual seria o filme imaginado pelo declarante, se é que realmente passa alguma coisa na sua cabeça quando lhe faltam as palavras adequadas para dizer o que está sentindo.

Os explicadores existiram nos primórdios do cinema mudo, especialmente no Japão, onde alguns se tornaram profissionais especializados e apreciados. Eram pessoas contratadas para narrar o filme silencioso para a plateia, até para evitar que alguns expectadores mais assustados saíssem em disparada quando uma locomotiva avançava na tela. Pois certos narradores se aperfeiçoaram tanto nesta arte de interpretar e contar o filme que se tornaram idolatrados pelo público. Muitas pessoas iam ao cinema mais para ver o show do “benshi” (o nome japonês do explicador) do que propriamente para assistir ao filme.