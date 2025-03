Quando a regra é clara

Por que os jogadores de futebol tiram a camisa depois de marcar um gol? Ainda que tal atitude, do ponto de vista psicológico, possa ser classificada como “impulso emocional”, não deixa de ser uma estultice: o atleta sabe que não deve fazer aquilo, sabe que vai prejudicar sua equipe e que será punido sumariamente pela regra estabelecida com o conhecimento e anuência de todos. É a advertência com cartão amarelo mais tranquila para o árbitro, pois nem os torcedores mais apaixonados vão protestar. A regra — nesse caso específico — é realmente clara e todos se conformam com a sua aplicação.