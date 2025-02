Animais digitais

Recebi na semana passada (pela via digital, é claro) um desses gráficos acelerados que relaciona a passagem dos anos com os hábitos sociais, mais especificamente com o tempo que as pessoas dedicam às suas atividades e às outras pessoas. Resumo da ópera: nos últimos 15 anos, o mundo online sugou praticamente toda a atenção que era dispensada à família, à religião, aos amigos e aos estudos. Não sei qual é a fonte do levantamento, mas basta sair à rua para se constatar a quantidade de pessoas hipnotizadas pelas telinhas digitais, mesmo quando se reúnem com amigos numa mesa de bar.