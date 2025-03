Atlântico vence Umuarama e avança às oitavas da Copa do Brasil 

Deivão (direita) marcou um dos gols da partida. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A classificação foi conquistada nesta quinta-feira (27), depois de vencer o Umuarama por 4 a 1, no Caldeirão do Galo. Na ida, os gaúchos haviam vencido por 4 a 2.

Nas oitavas, o Atlântico vai enfrentar Jaraguá ou ACBF. As equipes ainda não se enfrentaram pelos jogos da primeira fase. A partida de ida será no dia 2 de abril, enquanto a volta ocorre no dia 8, em Carlos Barbosa.

O jogo

Precisando buscar o resultado positivo para encaminhar a decisão à prorrogação, o Umuarama começou a partida pressionando o Atlântico. E logo aos 4 minutos, Elenilson cometeu falta em Capinha dentro da área e o juiz assinalou pênalti para os paranaenses. O camisa 9 foi para a cobrança e converteu, colocando os visitantes em vantagem: 1 a 0.

A reação do Atlântico não demorou. O Galo começou criar oportunidades na quadra ofensiva e conseguiu deixar tudo igual aos 5min28s. Vagner recebeu na ala direita e mandou uma pancada certeira no ângulo: 1 a 1.

Depois do gol, o time gaúcho seguiu melhor na partida, mas foi somente em erros do Umuarama que conseguiu buscar a virada no marcador. Aos 17min40s, Salah roubou a bola na quadra defensiva e avançou para arriscar um chute longe da grande: 2 a 1.

O terceiro gol do Galo não demorou para ser anotado. Aos 18min39s, Deivão recebeu um passe na linha de fundo e deu um toque para o fundo da rede: 3 a 1.

Na volta do intervalo, o Atlântico tentou desacelerar o jogo, mas seguiu sendo superior aos paranaenses. Com isso, não precisou de muito para ampliar ainda mais a vantagem. Aos 4min43, após roubada de bola, Salah ficou na cara do gol para finalizar: 4 a 1.