Em uma semana de programa, Crédito do Trabalhador ultrapassa R$ 1,28 bilhão em empréstimos

Solicitações podem ser feitas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O programa Crédito do Trabalhador ultrapassou R$ 1,28 bilhão em empréstimos em sete dias de vigência. Durante esse período, foram firmados 193.744 contratos — entre as 11.610.340 propostas de crédito enviadas pelos trabalhadores.

O valor médio de empréstimo por trabalhador foi de R$ 6.623,48, com parcelas médias de R$ 347,23, distribuídas em um tempo médio de 19 meses.

Leia Mais Conheça a Carteira de Trabalho Digital e saiba como recuperar registros antigos

— Esse grande volume de recursos em apenas sete dias mostra a necessidade dos trabalhadores por crédito, que buscam recuperar sua saúde financeira trocando opções mais caras, como o crédito rotativo do cartão, por alternativas mais acessíveis — ressalta o ministro do Trabalha e Emprego em exercício, Francisco Macena.

O ministro ainda destaca que os empréstimos devem ser feitos "com calma, sem ansiedade, avaliando bem as condições e buscando a proposta mais vantajosa".

Caso o trabalhador desejar cancelar o empréstimo, ele terá um prazo de sete dias corridos, a partir do recebimento do crédito, para devolver o valor integral. Além disso, caso já tenha contratado o Crédito do Trabalhador e encontre uma oferta mais vantajosa em outra instituição, poderá migrar para a nova condição sem prejuízos.

Leia Mais Aposentadoria e benefícios do INSS: como e quando é possível pedir revisão

Como funciona o Crédito do Trabalhador?

Para solicitar o empréstimo, o trabalhador precisa autorizar o acesso aos seus dados no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Após isso, ele recebe ofertas em até 24 horas, analisa e pode contratar o crédito. Até 10% do saldo do FGTS pode ser utilizado como garantia, assim como o valor integral da multa rescisória em caso de demissão.

As propostas de crédito devem informar o valor líquido, o valor das parcelas, o total a ser pago e a taxa de juros, permitindo que os trabalhadores comparem as ofertas antes de fechar o contrato.

Se o vínculo empregatício for rescindido ou suspenso, o consignado poderá ser transferido para um novo emprego, e o saldo devedor pode ser renegociado. O trabalhador tem até sete dias após o recebimento do crédito para desistir, devolvendo o valor recebido. Os descontos serão feitos pelo empregador via FGTS Digital, conforme as regras de pagamento do FGTS.

Leia Mais Confira 10 dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego online

Foram publicadas três portarias que regulamentam o Crédito do Trabalhador, e um decreto criou um Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado. A Dataprev e a Caixa Econômica Federal serão responsáveis pela governança e operacionalização das plataformas digitais. A Caixa centralizará os recursos dos empréstimos e os repassará aos bancos.

Perguntas e respostas sobre o novo serviço

Como vai funcionar?

Por meio do app da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), o trabalhador tem a opção de requerer a proposta de crédito. Para isso, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), autoriza as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessar dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

Quanto tempo para receber as propostas?

A partir da autorização de uso dos dados, o trabalhador recebe as ofertas em até 24h, analisa a melhor opção e faz a contratação no canal eletrônico do banco.

Como será feito o desconto das parcelas?

As parcelas do empréstimo serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente, por meio do e-Social, observada a margem consignável de 35% do salário. Após a contratação, o trabalhador acompanha mês a mês as atualizações do pagamento. A partir de 25 de abril, o trabalhador também poderá fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

Quem tem direito?

O trabalhador com carteira assinada, inclusive rurais e domésticos, além de MEIs.

Quando o "Crédito do Trabalhador" estará disponível?

A partir de 21 de março de 2025.

Se eu já tiver um consignado contratado, quando poderei migrar?

Os trabalhadores que já têm empréstimos com desconto em folha podem migrar o contrato existente para o novo modelo a partir de 25 de abril.

Por meio do app da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador pode pedir proposta de crédito. Reprodução / Ministério do Trabalho

Em caso de demissão, como ficam as parcelas devidas?

No caso de desligamento, o desconto será aplicado sobre as verbas rescisórias, observado o limite legal.

O que pode ser dado como garantia do empréstimo?

O trabalhador pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias e ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão.

A contratação é só pela Carteira de Trabalho Digital?

Inicialmente, somente na CTPS Digital. A partir de 25 de abril, o trabalhador poderá também iniciar contratações pelos canais eletrônicos dos bancos. Pela CTPS Digital, o trabalhador tem a possibilidade de receber propostas de todos os bancos interessados, o que permite comparação e a escolha mais vantajosa.

Só bancos habilitados poderão ofertar o crédito?

Sim. A estimativa é que mais de 80 instituições financeiras estejam habilitadas. O início da habilitação se dará a partir da publicação da Medida Provisória.

Os bancos terão acesso a todos os dados do trabalhador?

Apenas os dados necessários para que as instituições façam propostas de crédito: nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

Será automática a migração do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para Crédito do Trabalhador?

O trabalhador que tiver CDC deve procurar uma instituição financeira habilitada, caso queira fazer a migração para o Crédito do Trabalhador.

Após contratar o Crédito do Trabalhador, o empregado pode fazer a portabilidade para um banco com melhores taxas?

Sim. A portabilidade estará disponível a partir de junho de 2025.

O Crédito do Trabalhador substitui o Saque-aniversário do FGTS?