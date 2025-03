Crédito do Trabalhador soma mais de 15 milhões de simulações no primeiro dia em funcionamento

Crédito do Trabalhador já tem 10,4 milhões de simulações de empréstimo. Marcelo Camargo / Agência Brasil

No primeiro dia em funcionamento, a plataforma Crédito do Trabalhador registrou mais de 15 milhões de simulações de empréstimos e 1.494 contratos finalizados. Mais de um 1,5 milhão de propostas também foram enviadas até as 18h desta sexta-feira (21).

A iniciativa autoriza o crédito consignado para 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, rurais e microempreendedores individuais.

Os interessados podem acessar o serviço por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A partir de 25 de abril, também haverá a possibilidade de realizar por meio de plataformas das instituições financeiras. Conforme o ministro do Trabalho e Emprego, a iniciativa promove juros mais baixos.

Os trabalhadores não podem comprometer mais de 35% de seu salário com parcelas do consignado. Nesta modalidade, os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento.

Como funciona o Crédito do Trabalhador?

Para solicitar o empréstimo, o trabalhador precisa autorizar o acesso aos seus dados no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Após isso, ele recebe ofertas em até 24 horas, analisa e pode contratar o crédito. Até 10% do saldo do FGTS pode ser utilizado como garantia, assim como o valor integral da multa rescisória em caso de demissão.

As propostas de crédito devem informar o valor líquido, o valor das parcelas, o total a ser pago e a taxa de juros, permitindo que os trabalhadores comparem as ofertas antes de fechar o contrato.

Se o vínculo empregatício for rescindido ou suspenso, o consignado poderá ser transferido para um novo emprego, e o saldo devedor pode ser renegociado. O trabalhador tem até sete dias após o recebimento do crédito para desistir, devolvendo o valor recebido. Os descontos serão feitos pelo empregador via FGTS Digital, conforme as regras de pagamento do FGTS.

Foram publicadas três portarias que regulamentam o Crédito do Trabalhador, e um decreto criou um Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado. A Dataprev e a Caixa Econômica Federal serão responsáveis pela governança e operacionalização das plataformas digitais. A Caixa centralizará os recursos dos empréstimos e os repassará aos bancos.

Perguntas e respostas sobre o novo serviço

Como vai funcionar?

Por meio do app da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), o trabalhador tem a opção de requerer a proposta de crédito. Para isso, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), autoriza as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessar dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

Quanto tempo para receber as propostas?

A partir da autorização de uso dos dados, o trabalhador recebe as ofertas em até 24h, analisa a melhor opção e faz a contratação no canal eletrônico do banco.

Como será feito o desconto das parcelas?

As parcelas do empréstimo serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente, por meio do e-Social, observada a margem consignável de 35% do salário. Após a contratação, o trabalhador acompanha mês a mês as atualizações do pagamento. A partir de 25 de abril, o trabalhador também poderá fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

Quem tem direito?

O trabalhador com carteira assinada, inclusive rurais e domésticos, além de MEIs.

Quando o "Crédito do Trabalhador" estará disponível?

A partir de 21 de março de 2025.

Se eu já tiver um consignado contratado, quando poderei migrar?

Os trabalhadores que já têm empréstimos com desconto em folha podem migrar o contrato existente para o novo modelo a partir de 25 de abril.

Por meio do app da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador pode pedir proposta de crédito. Reprodução / Ministério do Trabalho

Em caso de demissão, como ficam as parcelas devidas?

No caso de desligamento, o desconto será aplicado sobre as verbas rescisórias, observado o limite legal.

O que pode ser dado como garantia do empréstimo?

O trabalhador pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias e ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão.

A contratação é só pela Carteira de Trabalho Digital?

Inicialmente, somente na CTPS Digital. A partir de 25 de abril, o trabalhador poderá também iniciar contratações pelos canais eletrônicos dos bancos. Pela CTPS Digital, o trabalhador tem a possibilidade de receber propostas de todos os bancos interessados, o que permite comparação e a escolha mais vantajosa.

Só bancos habilitados poderão ofertar o crédito?

Sim. A estimativa é que mais de 80 instituições financeiras estejam habilitadas. O início da habilitação se dará a partir da publicação da Medida Provisória.

Os bancos terão acesso a todos os dados do trabalhador?

Apenas os dados necessários para que as instituições façam propostas de crédito: nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

Será automática a migração do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para Crédito do Trabalhador?

O trabalhador que tiver CDC deve procurar uma instituição financeira habilitada, caso queira fazer a migração para o Crédito do Trabalhador.

Após contratar o Crédito do Trabalhador, o empregado pode fazer a portabilidade para um banco com melhores taxas?

Sim. A portabilidade estará disponível a partir de junho de 2025.

O Crédito do Trabalhador substitui o Saque-aniversário do FGTS?