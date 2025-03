Fundo PIS/Pasep, saque-aniversário e revisão do INSS pagarão R$ 70 bilhões em 2025; veja se você tem direito

Milhões de trabalhadores brasileiros terão valores a receber até p fim do ano. Darssaievisk / stock.adobe.com

O governo federal anunciou uma série de pagamentos que devem ser feitos ao longo de 2025 e que vão distribuir aproximadamente R$ 70 bilhões a trabalhadores. Fazem parte da lista liberações do FGTS, o antigo Fundo PIS/Pasep e a revisão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os valores e calendários variam conforme os requisitos de cada benefício, e devem ser quitados até o fim deste ano.

Zero Hora reuniu parte dessas iniciativas e lista, a seguir, quem tem direito aos valores e como podem ser requisitados.

Antigo Fundo PIS/Pasep

A partir do dia 28 de março, o Ministério da Fazenda começará a pagar R$ 26 bilhões para aproximadamente 10,5 milhões de trabalhadores que atuaram com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988.

Esses recursos fazem parte do saldo remanescente do antigo Fundo PIS/Pasep e podem ser sacados, inclusive, pelos herdeiros em caso de morte.

O montante a ser retirado varia de acordo com o tempo de trabalho e o salário à época. O governo calcula que o valor médio será de R$ 2,8 mil.

A consulta e o requerimento do pagamento podem ser feitos presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal ou pelos aplicativos do Repis Cidadão ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Calendário de pagamento

Pedidos feitos até 28/2/2025 – Pagamento em 28/3/2025

Pedidos feitos até 31/3/2025 – Pagamento em 25/04/2025

Pedidos feitos até 30/4/2025 – Pagamento em 26/5/2025

Pedidos feitos até 31/5/2025 – Pagamento em 25/6/2025

Pedidos feitos até 30/6/2025 – Pagamento em 25/7/2025

Pedidos feitos até 31/7/2025 – Pagamento em 25/8/2025

Pedidos feitos até 31/8/2025 – Pagamento em 25/9/2025

Pedidos feitos até 30/9/2025 – Pagamento em 27/10/2025

Pedidos feitos até 31/10/2025 – Pagamento em 25/11/2025

Pedidos feitos até 30/11/2025 – Pagamento em 26/12/2025

Pedidos feitos até 31/12/2025 – Pagamento em 26/01/2026

Como sacar

Os pagamentos serão feitos exclusivamente em forma de crédito nas contas da Caixa Econômica Federal, como:

Poupança Caixa Fácil

Poupança Caixa

Conta Corrente Caixa

Poupança Caixa Tem

Poupança Social Digital (aberta automaticamente pela Caixa)

É possível também fazer a movimentação de valores pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas, transferências, pagamentos na maquininha e compras com cartão de débito virtual.

Abono salarial anual PIS/Pasep

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep). O Ministério do Trabalho e Emprego estima que serão distribuídos R$ 30,7 bilhões para 25,8 milhões de cidadãos em 2025.

De modo geral, têm direito ao abono pessoas que trabalharam pelo menos 30 dias no ano-base 2023 e que receberam até dois salários-mínimos por mês.

O calendário de pagamento segue até agosto, de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

Calendário de pagamento

Nascidos em janeiro - 17 de fevereiro

Nascidos em fevereiro - 17 de março

Nascidos em março - 15 de abril

Nascidos em abril - 15 de abril

Nascidos em maio e junho - 15 de maio

Nascidos em julho e agosto - 16 de junho

Nascidos em setembro e outubro - 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro - 15 de agosto

O banco de recebimento, datas e valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 29 de dezembro de 2025.

FGTS

Cerca de 12,1 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados pela liberação do FGTS. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em 2025, o governo federal também irá liberar R$ 12 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para cerca de 12,1 milhões de trabalhadores.

A medida é voltada para pessoas que, de janeiro de 2020 até 28 de fevereiro de 2025, optaram pelo saque-aniversário, foram demitidos e não puderam receber o saldo do FGTS pela modalidade de rescisão.

Os pagamentos foram divididos em dois grupos e começaram a ser realizados no início de março para pagamentos de parcelas de até R$ 3 mil. Entre os dias 17, 18 e 20 de junho, será iniciada a segunda parte da liberação, com saldo remanescente para trabalhadores que possuem valor superior a R$ 3 mil para receber.

Calendário para quem recebe acima de R$ 3mil

17 de junho: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril

nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril 18 de junho: nascidos em maio, junho, julho e agosto

nascidos em maio, junho, julho e agosto 20 de junho: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro

O pagamento poderá ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou creditado diretamente na conta caso o cotista seja cliente do banco.

Revisão de benefício do INSS

Revisão por conta de um erro de cálculo ocorrido no passado e deve atingir 140 mil segurados. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Cerca de 140 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre ativos e inativos, devem passar por uma revisão de seus benefícios previdenciários, por conta de um erro de cálculo ocorrido no passado.

Informações da Folha de S. Paulo estimam que o orçamento total de repasses a segurados deve girar em torno de R$ 750 milhões.

Quem tem direito

São passíveis de revisão pessoas que obtiveram benefícios por aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente e pensões por morte no período de 17 de abril de 2002 a 29 de outubro de 2009, e que tiveram 100% dos salários de contribuição como base de cálculo no sistema do INSS.

Quando ocorrem os pagamentos

O processamento da análise, que irá definir se há débitos a serem realizados, deve ser concluído até 31 de março de 2025. Os pagamentos serão feitos em duas etapas:

Primeiro, serão quitados valores do grupo de beneficiários ativos, aqueles que ainda possuem seguros em vigor. De acordo com o INSS, esses pagamentos serão feitos até o dia 31 de maio de 2025;

Aqueles que tiveram os benefícios suspensos ou cessados devem ser quitados até 31 de dezembro deste ano.

Como acompanhar a revisão e o pagamento

Para verificar se a pessoa tem direito à correção e para acompanhar os eventuais pagamentos, é possível fazer a consulta no próprio site ou aplicativo do INSS, disponível para Android e IOS. Na plataforma, será indicado se há crédito disponível ou se há análise em processamento. Confira o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS ;

Utilize o CPF e senha cadastrados no gov.br;

Na barra de busca, digite "revisão";

Navegue até "Histórico de Crédito de Benefício".