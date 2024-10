"A gente está sendo muito prejudicado": Novo Ensino Médio pode influenciar o desempenho no Enem

A rotina de Marina dos Santos Ferreira, 18 anos, é puxada. A estudante da 3ª série do Ensino Médio frequenta o Colégio Estadual Piratini em tempo integral. Depois da aula, vai para o cursinho pré-vestibular, onde estuda por mais três horas. Nos intervalos e aos finais de semana, revisa os conteúdos. A jovem realizará o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em novembro e sonha em fazer Direito. O esforço, segundo ela, é porque se sente abandonada com o Novo Ensino Médio.