Legislação Notícia

Lula sanciona lei que modifica o Novo Ensino Médio com veto sobre alterações no Enem

Texto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União após passar por mudanças na Câmara de Deputados e no Senado. Projeto foi proposto pelo Executivo no ano passado

01/08/2024 - 13h02min Atualizada em 01/08/2024 - 13h51min