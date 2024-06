A senadora Dorinha Seabra (União-TO), relatora do projeto de lei que altera a reforma do ensino médio, protocolou o relatório na segunda-feira (10) com mudanças que vão desde a carga horária da formação geral básica (disciplinas como Português e Matemática) até a retomada da obrigatoriedade do ensino de Espanhol. Após a leitura do relatório do projeto, nesta terça-feira (11), o presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arns (PSB-PR), acatou o pedido de vistas coletivas para que a matéria seja votada nas próximas semanas.