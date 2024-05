Em Porto Alegre nesta semana a convite de Jayme Sirotsky, do Instituto Jama, a presidente-executiva da ONG Todos Pela Educação, Priscila Cruz, vem se tornando uma porta-voz da sociedade civil organizada na área da educação nos últimos anos. Entre as pautas que a paulista de 49 anos defende, estão uma priorização da primeira infância nas políticas públicas, a manutenção – ainda que com mudanças – do Novo Ensino Médio e a ampliação do ensino em tempo integral, como forma de qualificar a educação oferecida e evitar a evasão escolar. Em entrevista exclusiva a GZH, Priscila traz informações inéditas sobre estudos realizados pela entidade e o relatório, feito por grupo de trabalho coordenado por ela, que embasará uma política nacional integrada para a primeira infância.