O Rio Grande do Sul está entre os 10 Estados com maior proporção de professores temporários na comparação com concursados na rede estadual. A constatação faz parte de um estudo do movimento Todos Pela Educação, divulgado nesta quinta-feira (25), a partir de dados do do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Enquanto, em 2023, no RS havia 41% de efetivos e 59% de temporários, no Brasil todo o número de professores concursados era 46,5% e de temporários 51,6%.