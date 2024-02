Em 16 anos, o número de professores efetivos no magistério estadual teve queda significativa. No período, o quadro passou de 74.163 matrículas, em 2006, para 31.309 em 2022, ou seja, uma queda de 57,7%. É o que mostra o 3º Observatório da Educação Pública no Rio Grande do Sul, lançado nesta terça-feira (6), em evento na Assembleia Legislativa.