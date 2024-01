Para cumprir a promessa do programa Ensino Médio em Tempo Integral de ter 550 escolas nesta modalidade até 2026, o governo do Estado está ampliando a rede. Neste ano letivo de 2024, que começa no dia 19 de fevereiro, a rede estadual passa a ter 205 escolas de Ensino Médio com turno integral, sendo que havia 111 até o ano passado.