Entenda o que muda com a reforma do Ensino Médio aprovada pela Câmara

Após sete anos em discussão, foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira (9) a reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/17), que deve afetar quase 8 milhões de alunos. No texto, que segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), há redução do espaço para disciplinas optativas e ampliação de carga horário das tradicionais, como matemática e língua portuguesa.