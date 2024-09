A menos de dois meses do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), milhares de alunos estão na reta final da preparação para as provas. Neste ano, 89,4% dos matriculados no 3º ano do Ensino Médio na rede pública estadual se inscreveram para fazer o exame, conforme a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc).