O número de estudantes da rede estadual inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 quase triplicou no Rio Grande do Sul em comparação com o ano passado. Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), foram 70 mil inscritos da rede neste ano. Em 2023, foram cerca de 26 mil alunos de escolas estaduais registrados.