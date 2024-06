A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) realiza nesta quarta-feira (12) o Dia E, com mutirão de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. As ações para garantir que estudantes do 3º ano do Ensino Médio das escolas estaduais participem do exame começou na segunda-feira (10) em instituições de Ensino Médio.