Os moradores do Rio Grande do Sul terão um período extra para se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O anúncio foi feito no início da noite desta segunda-feira (20) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em função das enchentes registradas no território gaúcho. A pasta vai garantir isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 85, para todos os moradores do Rio Grande do Sul que quiserem fazer o Enem.