Evento em Caxias contará com palestra de Clóvis de Barros Filho

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) realizará no dia 22 de maio a 5ª edição do Simecs Transforma, com expectativa de receber cerca de 700 participantes no teatro da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O evento terá como um dos destaques a palestra do renomado professor e consultor corporativo Clóvis de Barros Filho.