Datas do Enem 2025 são divulgadas: veja cronograma de inscrição e dias das provas

Provas serão aplicadas em novembro. Leonidas / stock.adobe.com

O Ministério da Educação (MEC) anunciou na manhã desta sexta-feira (9) as datas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025.

As inscrições começam no dia 26 de maio e seguem até 6 de junho. Já as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Informações sobre valor da taxa de inscrição e formas de pagamento devem ser divulgados nos próximos dias no edital que regulamentará a seleção, conforme informou o MEC.

Isenção da taxa

O prazo para pedido de isenção da taxa se encerrou na última sexta-feira (2). Os resultados devem ser divulgados pelo Inep no dia 12 de maio.

Quem tiver o pedido negado poderá apresentar recurso entre 12 e 16 de maio. Já o resultado das contestações será conhecido em 22 de maio.

Enem

Instituído em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia anualmente o desempenho escolar dos estudantes ao término do ensino médio. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como treineiros, e os resultados obtidos no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação, como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do governo federal.

O desempenho no Enem também é considerado para ingresso em instituições de educação superior de Portugal que têm acordo com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior naquele país.