O grande objetivo do Grêmio na Arena

Amuzu pode começar como titular. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio só depende de suas próprias forças para assumir a liderança do grupo D da Sul-Americana na noite desta terça-feira (13). Basta vencer o Godoy Cruz na Arena. Tarefa que não será nada fácil. Muito mais pelo próprio desempenho do Tricolor, do que pela qualidade do adversário argentino.

Por mais que tenha apresentado alguma evolução contra o Bragantino, ainda falta muito para ser uma equipe confiável.

Mano Menezes deve manter uma mesma estrutura de escalação. As alterações podem ser de peças. João Pedro pode voltar na direita na vaga de Serrote. Não vejo razões para mudar. Para atuar pelo lado, Edenilson segue fora de combate. Amuzu, que entrou ligado e marcou gol, pode começar como titular no lugar de Alysson. Isso não desmerece o guri, que não teve boas atuações nos últimos dois jogos. Não significa arquivamento.

A presença de Cristian Oliveira não se discute. O uruguaio tem sido o melhor atacante do Grêmio nos últimos tempos. Inclusive à frente de Braithwaite. Monsalve ou Cristaldo no meio-campo é a principal dúvida de Mano. O fato do camisa 10 não ter sido utilizado contra o Bragantino pode significar uma preservação para a decisão contra o Godoy Cruz. Uma vitória é o grande objetivo e significa assumir a liderança, tomando s rédeas da chave D.