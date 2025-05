O novo técnico da Seleção Brasileira será o italiano Carlo Ancelotti , que concede entrevista coletiva nesta terça-feira (13), em Madri. A conversa com a imprensa será a tradicional pré-jogo do Real Madrid, que enfrenta o Mallorca na quarta-feira (14), às 16h30min.

O técnico italiano ficará no clube espanhol até o final de La Liga, torneio no qual a equipe é a segunda colocada, sete pontos atrás do Barcelona. Ancelotti já deve comandar a Seleção Brasileira nos jogos programados para os dias 5 e 10 de junho , contra Equador e Paraguai, respectivamente.

Quem é Ancelotti

O italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos, é um dos técnicos mais vitoriosos do futebol. Como jogador, foi bicampeão da Champions League no final dos anos 1990. Antes, levantou cinco taças com a Roma, clube em que criou amizade com o ídolo colorado Paulo Roberto Falcão.