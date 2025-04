Prazo para pedir isenção da inscrição do Enem é prorrogado para sexta-feira

Solicitação de isenção da taxa do Enem deve ser feita exclusivamente via Página do Participante. Leonidas / stock.adobe.com

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para sexta-feira (2) o prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Anteriormente, o prazo se encerraria na sexta-feira (25). A mudança também se aplica às justificativas de ausência no Enem 2024, necessárias para quem deseja solicitar a gratuidade em 2025.

A solicitação deve ser feita exclusivamente por meio da Página do Participante, mediante login no portal Gov.br. No mesmo site, é possível conferir o status do pedido.

Quem pode pedir a isenção

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê a gratuidade para:

Matriculados no terceiro ano do Ensino Médio em escola pública em 2025, em qualquer modalidade de ensino (regular ou educação de jovens e adultos — EJA)

Estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada

Estudantes com renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.277 em 2025)

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal

Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal Participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC

Baseados nesta lista, os candidatos deverão comprovar o cumprimento dos requisitos para conseguir a isenção da taxa de inscrição no Enem.

Os documentos aceitos para a solicitação da gratuidade estão descritos no Anexo II do edital. Entre eles, declaração escolar que comprove que o aluno está cursando a última série do Ensino Médio em 2025 na rede pública e comprovante da renda declarada.

Justificativa de ausência

Candidatos que não compareceram a um ou aos dois dias de prova do Enem 2024 devem apresentar justificativa para obter a isenção da taxa em 2025. A documentação comprobatória deve ser enviada até 2 de maio, pela mesma página.

As situações aceitas para justificar a ausência incluem emergência ou internação médica ou odontológica, assalto, furto, acidente de trânsito, morte na família, maternidade ou paternidade e participação em atividade escolar. Os documentos exigidos para cada caso estão descritos no edital do Inep.

Cronograma

Em 12 de maio, o Inep irá divulgar os resultados das solicitações de isenção da taxa e, também, se foram aceitas as justificativas de ausência em 2024 para nova gratuidade.

O período de recursos será entre 12 e 16 de maio. O resultado das requisições sairá em 22 de maio.