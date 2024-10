Quem frequentou a escola nas décadas de 1990 e 2000, é possível que tenha tido aulas de informática. Em um laboratório com computadores, o professor ensinava a usar e-mail, criar apresentações e navegar por algumas ferramentas. Hoje, a escola ainda tem papel fundamental no letramento digital de crianças e adolescentes. As aulas, porém, não ensinam mais como operar as máquinas, e sim como participar de maneira crítica e respeitosa do ambiente virtual.