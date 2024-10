"É muito profundo": professores contam por que escolheram a profissão, as alegrias e os desafios

Evelise Pereira, 53 anos, ainda estava abrigada no apartamento de familiares, na Capital, quando voltou a dar aulas de Ciências na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Edgar Fontoura, em Canoas. Havia se passado um mês desde que a água invadira sua casa no bairro Rio Branco, no município da Região Metropolitana. A professora deixou a residência na noite de 3 de maio, após ser resgatada de barco, apenas com a roupa do corpo e uma bolsa — com objetos pessoais e o único livro que lhe restou.