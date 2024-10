Pela primeira vez, todos os estudantes da rede estadual terão uniformes escolares padronizados, conforme anúncio do governo do Estado. A novidade foi apresentada nesta quinta-feira (10), em cerimônia no Palácio Piratini, onde ocorreu o lançamento das roupas. A expectativa é de que os uniformes sejam disponibilizados até o início do próximo ano letivo, segundo o governador Eduardo Leite.