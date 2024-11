O Rio Grande do Sul registrou 119.145 ausências no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, mostra o Balanço de Aplicação, divulgado na quinta-feira (7) pelo pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número representa 42,7% dos 279.028 inscritos.