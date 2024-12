Ingressos para Mundial de Clubes de 2025 começam a ser vendidos nesta quinta-feira

A venda dos ingressos para o Mundial de Clubes de 2025 vai começar a ser comercializada nesta quinta-feira, a partir das 12h (horário de Brasília). As entradas vão ter um custo a partir de US$ 30 (R$ 183,00 na cotação atual) e os torcedores vão poder adquirir as entradas no site da Fifa.

A primeira fase de vendas terá início nesta quinta-feira e vai até o dia 14 de janeiro. O público poderá adquirir os tickets dos 48 jogos da primeira fase com os preços variando de acordo com o setor do estádio e a partida escolhida.

A entidade informa que os adeptos poderão concluir suas compras imediatamente por ordem de chegada e os torcedores são incentivados a chegar mais cedo, pois os bilhetes correm risco de se esgotar rapidamente dependendo da procura.

As vendas para o público em geral começarão em 19 de dezembro com base na seguinte abordagem escalonada que facilitará o acesso dos fãs aos ingressos:

Horário de abertura das vendas

Partidas dos Grupos A e B: 12h (de Brasília)

Partidas dos Grupos C e D: 17h (de Brasília)

Partidas dos Grupos E e F: 19h (de Brasília)

Partidas dos Grupos G e H: 15h (de Brasília)

FIFA ABRE JANELA PARA TORCEDORES DOS CLUBES QUE INTEGRAM O MUNDIAL

Uma janela exclusiva de pré-venda de 48 horas já está aberta para os 12 locais-sede da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os torcedores dos clubes participantes terão vantagem. Uma cota de ingressos será destinada a eles por meio de acesso especial fornecido pelas agremiações.

Essa fatia também inclui ingressos condicionais até a final, que será realizada no domingo, 13 de julho. Isso significa que os fãs dos clubes participantes poderão garantir seu lugar nas partidas eliminatórias, com esses ingressos sendo confirmados assim que seu time se classificar para a partida em questão. Os bilhetes vão sair a partir de US$ 36 (R$ 220). Os ingressos para os torcedores em geral visando a fase eliminatória estarão à venda na quinta-feira, 16 de janeiro.

FORMATO DO MUNDIAL DE CLUBES

A edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes vai ser formada por oito grupos com quatro times. Cada equipe vai fazer três partidas na fase de classificação com os adversários da chave.

Os dois primeiros colocados de cada grupo seguem adiante no torneio e a avançam para as oitavas de final. Na sequência, as equipes vão para as quartas, semifinais e a decisão da competição.